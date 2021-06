Exposition « Histoire du Blues & Cigar Box » Capbreton, 15 juin 2021-15 juin 2021, Capbreton.

Exposition « Histoire du Blues & Cigar Box » 2021-06-15 – 2021-07-24 Place Yann du Gouf Médiathèque l’Ecume des jours

Capbreton Landes

L’association Luth and Blues vous propose de découvrir les origines du blues, l’histoire du peuple afro-américain et sa contribution unique à la musique à travers les portraits des plus grandes légendes du blues qui influencent encore aujourd’hui de nombreux artistes. Déambulez sur une playlist blues, explorez une sélection de livres et CD et admirez la collection de Cigar Box (instruments de musique fabriqués à partir d’éléments recyclés).

Tout public

+33 5 58 72 21 61

L’association Luth and Blues vous propose de découvrir les origines du blues, l’histoire du peuple afro-américain et sa contribution unique à la musique à travers les portraits des plus grandes légendes du blues qui influencent encore aujourd’hui de nombreux artistes. Déambulez sur une playlist blues, explorez une sélection de livres et CD et admirez la collection de Cigar Box (instruments de musique fabriqués à partir d’éléments recyclés).

Ville de Capbreton