Nivre EUR Histoire des femmes dans le jazz à travers des pochettes de disques du 2 au 20 novembre à la Médiathèque Jean Jaurès à NEVERS.

La musique de jazz à ses débuts n’a guère réservé de place aux femmes. Seules les chanteuses et aussi quelques rares pianistes étaient alors admises. Dans les années 1930 et 1940, un certain nombre de pionnières ont consacré leur énergie créative à se faire accepter dans ce monde très masculin. Cette exposition leur rend hommage. Plus de 130 pochettes de disques vinyle, dont certains sont rares, retraceront l’histoire de l’implication des femmes dans le jazz, depuis les premières chanteuses et pianistes féminines du début du XXème siècle, jusqu’à l’intégration des musiciennes de tous instruments dans le jazz actuel. Vernissage de l’exposition vendredi 4 novembre à 18h.

Conférence de Jean-Paul Bouteiller samedi 12 novembre à 15h à l’auditorium Jean-Jaurès

Conférence de Jean-Paul Bouteiller samedi 12 novembre à 15h à l'auditorium Jean-Jaurès

Ouverture de la médiathèque Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h, mercredi de 10h à 18h, samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Fermeture le lundi. Entrée gratuite.

