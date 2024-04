Exposition Histoire des alliances avec le peuple castor Châteaudun, samedi 15 juin 2024.

Avec « Histoire des alliances avec le peuple castor » au château de Châteaudun, Suzanne Husky nous invite à reconsidérer le temps profond des rivière à travers l’histoire des alliances entre humains et castors.

Pendant huit millions d’années, les castors ont façonné les paysages aquatiques et les zones humides. Il fût vénéré, parfois déifié, on retrouve la trace de sa présence dans de nombreux lieux et cours d’eau de France. Progressivement, la géographie humaine a pris la place de celle des castors, conduisant à leur quasi-disparition et à l’effondrement de tout un écosystème.

Le château se situe sur un territoire où les castors d’Europe, espèce protégée, se sont réinstallés à la suite de la réintroduction de cet animal, il y a 50 ans, dans la région Centre-Val de Loire.

Dominant les bords du Loir, le monument abrite également la deuxième plus importante collection de tapisseries anciennes en France, faisant écho à l’une des sources d’inspiration de Suzanne Husky la tapisserie de Bayeux. 77 7 EUR.

