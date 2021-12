La Ciotat La Ciotat Bouches-du-Rhône, La Ciotat Exposition Histoire de Verre et d’Acier La Ciotat La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

La Ciotat

Exposition Histoire de Verre et d'Acier La Ciotat, 20 décembre 2021, La Ciotat.

2021-12-20 – 2021-12-26

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat Hugues Bertin, artiste local basé à Saint-Cyr-sur-Mer (83), est un photographe passionné d’urbex et de lieux abandonnés.

C’est lors de ses expéditions dans des serres d’horticulteurs à l’abandon qu’il accroît sa volonté de réaliser des œuvres avec des matières de récupération. Il récupère des verres de serres abandonnées, voués à la destruction, les coupe au bon format, puis il imprime ses propres photographies directement dessus. Dans cet amour fou pour le mélange des matières, il apprend à souder et réalise dans son atelier des cadres en acier en fonction des effets désirés pour accompagner ses photographies.

