Créée en 1339, l’Université de Grenoble est l’une des plus anciennes universités établies en France. Près de 700 ans plus tard, celle qui se nomme désormais l’Université Grenoble Alpes fait son entrée dans le « Top 100 » du classement de Shanghaï. Elle est la seule université en région à figurer dans ce palmarès. Cette distinction la consacre pôle d’excellence en matière d’enseignement supérieur et de recherche au niveau mondial. Ce parcours d’exception, cette longévité, cette reconnaissance, l’université les doit d’abord à son ancrage dans le territoire. Dès le début du XXe siècle, Grenoble et les Alpes constituent un terreau fertile avec la montagne comme objet de recherche et comme source d’une énergie nouvelle, l’hydroélectricité, qui révolutionne l’industrie locale. L’ancien palais épiscopal dans lequel est aménagé aujourd’hui le musée de l’Ancien Évêché, a été au cœur de cette histoire de l’université. En 1908, l’Annexe Très-Cloître, comme on l’appelle alors, accueille plusieurs instituts qui donnent à l’Université de Grenoble un rayonnement national dès le début du XXe siècle. C’est donc naturellement que le musée, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes, a voulu consacrer l’exposition Histoire de savoir(s) à cette longue et passionnante histoire.

