Exposition : « Histoire de Poils »

### Visitez librement cette exposition et participez au quizz ! Un quizz relatif à l’exposition sera disponible au prix de 2€. Les réponses sont à chercher sur les panneaux explicatifs. Les fonds récoltés serviront à continuer les travaux d’aménagement d’un parcours de santé sous la supervision de l’association Kem Animation Patrimoine. Le dépouillement des bulletins sera assuré par l’unité de jour « La Passerelle » dans un objectif de stimulation.

Gratuit. Entrée libre. Quizz disponible au prix de 2€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T19:00:00

