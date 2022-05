Exposition Histoire de la Vallée de la Creuse 1850 – 1950 Crozant Crozant Catégories d’évènement: 23160

Exposition Histoire de la Vallée de la Creuse 1850 – 1950

2021-06-18 13:45:00 – 2022-06-30 18:15:00

Hotel Lépinat, aux horaires d'ouverture. Tarif compris dans le billet d'entrée. Découvrez l'histoire de 1850 à 1950 de la Vallée de la Creuse à travers les hommes et les femmes qui ont donné naissance à l'Ecole de Crozant. Habitants, artistes, touristes, journalistes tous ont participé à la création et au développement d'une forte colonie d'artistes et à la notoriété des paysages de l'Ecole de Crozant en France et dans le monde.

