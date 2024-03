Exposition : « Histoire de fausses nouvelles » (visite adaptée aux personnes malvoyantes) Médiathèque André Malraux Strasbourg, jeudi 4 avril 2024.

Exposition : « Histoire de fausses nouvelles » (visite adaptée aux personnes malvoyantes) C’est quoi une fake news ? Depuis quand ça existe ? Déambulez dans l’univers de la fausse nouvelle : complots, rumeurs, et canulars en tout genre vous attendent, pour ne plus tomber dans le panneau. 4 et 11 avril Médiathèque André Malraux

Début : 2024-04-04T10:00:00+02:00 – 2024-04-04T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T10:00:00+02:00 – 2024-04-11T12:00:00+02:00

Médiathèque André Malraux 1 Presqu’île André-Malraux, 67100 Strasbourg Strasbourg 67085 Neudorf Bas-Rhin Grand Est 03 88 45 10 10 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/default/mediatheque-andre-malraux.aspx?_lg=fr-FR