La Scène de Bayssan est implantée au coeur du domaine de Bayssan, lieu riche d’un passé de plusieurs milliers d’années. Grâces aux prospections archéologiques et à un travail de recherches, il a été possible de retracer les différentes occupations humaines depuis le Néolithique et jusqu’à nos jours.

Entrée libre

Remontez le temps et découvrez l'histoire du domaine de Bayssan.

