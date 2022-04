Exposition “Hippydrome” au Frac Normandie – Caen Caen, 30 avril 2022, Caen.

Exposition “Hippydrome” au Frac Normandie – Caen Frac Normandie Caen 7 bis, rue Neuve-Bourg-l’Abbé Caen

2022-04-30 – 2022-09-04 Frac Normandie Caen 7 bis, rue Neuve-Bourg-l’Abbé

Caen Calvados

Réconciliant les genres et les générations, “Hippydrome” réunit dans une exposition collective les nouvelles acquisitions faites par le Frac Normandie, dont plusieurs donations, ainsi que quelques œuvres plus anciennes de la collection, et d’autres prêtées pour l’occasion.

Ce sont surtout des paysages intérieurs, ou des portraits qui sont des miniatures du monde. La plupart des œuvres partagent une sensibilité excentrique ou fantastique, qui les relie librement au surréalisme ou à des formes d’art apparentées.

Le “mouvement” hippie, auquel le titre fait allusion, était une forme d’art syncrétique, proche de la sensibilité beat, mais puisant également dans l’imagerie symboliste, le panthéon surréaliste et la culture Pop.

“Hippydrome”, c’est aussi bien sûr un clin d’œil à la place centrale que tient l’hippodrome dans l’urbanisme de Caen.

Avec Martin Aagaard Hansen, Jean-Luc André, Thomas Bayrle, Jérôme Bel, Ingrid Berger, Bruno Botella, Florent Dubois, Peter Fischli, Louisa Gagliardi, Vidya Gastaldon, Lothar Hempel, Hippolyte Hentgen, Dorothy Iannone, Pierre Joseph, Azikiwe Mohammed, Georges Rey, Ernesto Sartori, Michael Scott, Jim Shaw, Fausta Squatriti, Jessica Stockholder, Blair Thurman, Natsuko Uchino, Lily van der Stokker, Marnie Weber

Vernissage vendredi 29 avril à 18h30 au Frac Normandie à Caen.

info@fracnormandiecaen.fr +33 2 31 93 09 00 https://www.fracnormandiecaen.fr/

