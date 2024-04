Exposition « HIP, HIP, HIPPIES ! » Argentat-sur-Dordogne, lundi 1 avril 2024.

HIP, HIP, HIPPIES ! Amour, paix, rêves et retour à la terre avec un livre dirigé avec Thierry Paquot (272 pages couleur achetable sur lulu.com). Vous verrez depuis la Beat Generation jusqu’aux 70s des pièces exceptionnelles d’un temps où une frange de la société tente de « changer la vie ». Les luttes féministes comme les alertes écologiques résonnent encore aujourd’hui sur fond d’une pop musique qui est toujours la nôtre. C’est gai, coloré et ça fait du bien ! Photos rares de Bernard Plossu présent au moment du « Summer of Love » en 1967 à San Francisco

Inauguration le 30/03 à 11h

(expo jusqu’au 13 juin sur rendez-vous) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01

fin : 2024-06-13

Jardins publics

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

