Exposition « Hier revient et je l’entends » de Katia Kameli Bétonsalon centre d’art et de recherche Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition « Hier revient et je l’entends » de Katia Kameli Bétonsalon centre d’art et de recherche, 19 janvier 2023, Paris. Du jeudi 19 janvier 2023 au dimanche 16 avril 2023 :

vendredi

de 16h00 à 20h00

mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

. gratuit

Présentée à l’ICI – Institut des Cultures d’Islam et à Bétonsalon du 19 janvier au 16 avril 2023, l’exposition Hier revient et je l’entends de Katia Kameli investit deux lieux dont le positionnement fait écho à l’histoire et à la démarche de l’artiste depuis plus de 20 ans. Katia Kameli mène un travail dense et protéiforme depuis le début des années 2000. Forte d’une double culture française et algérienne, elle se fait passeuse entre différents territoires et questionne les points aveugles de l’Histoire. Suivant ses propres cheminements, elle relie des faits éloignés, renoue des liens distendus, donne à entendre des paroles silenciées pour écrire des contre-récits. Ses recherches se mêlent, s’enchâssent et tissent entre elles une multiplicité de perspectives. À l’intersection d’un langage poétique, d’études visuelles et de techniques artisanales, la pratique artistique de Katia Kameli est le fruit d’une grande fabrique de relations par affinités, proximités, et amitiés. Sa première exposition personnelle dans deux institutions parisiennes réunit un ensemble d’œuvres existantes et de nouvelles productions. Bétonsalon centre d’art et de recherche 9 Esp. Pierre Vidal-Naquet 75013 Paris Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/expositions/katia-kameli-hier-revient-et-je-lentends/ communication@ici.paris https://www.facebook.com/events/533070838545355/533070845212021/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/533070838545355/533070845212021/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.institut-cultures-islam.org/expositions/katia-kameli-hier-revient-et-je-lentends/

Le Cantique des oiseaux, 2022 – Dessin préparatoire du héron, aquarelle sur papier contrecollées sur carton, cadres en grès © Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bétonsalon centre d'art et de recherche Adresse 9 Esp. Pierre Vidal-Naquet Ville Paris lieuville Bétonsalon centre d'art et de recherche Paris Departement Paris

Bétonsalon centre d'art et de recherche Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition « Hier revient et je l’entends » de Katia Kameli Bétonsalon centre d’art et de recherche 2023-01-19 was last modified: by Exposition « Hier revient et je l’entends » de Katia Kameli Bétonsalon centre d’art et de recherche Bétonsalon centre d'art et de recherche 19 janvier 2023 Bétonsalon - Centre d'art et de recherche Paris Paris

Paris Paris