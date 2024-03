Exposition: Heureuse décroissance L’Artsenal Bayonne, samedi 2 mars 2024.

L’idée c’est de montrer que la décroissance économique pourrait être l’occasion de vivre enfin en harmonie avec la nature et les uns avec les autres et donc être source de réelles joies.

Pour cela, nous vous proposons une expo, avec un vernissage particulier, des contes à illustrer, un atelier d’écriture et un échange-débat sur le thème « Comment vivre mieux avec moins ».

La librairie Chez Simone nous accompagne, en disposant dans sa vitrine plusieurs livres sur le sujet.

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-27

L’Artsenal 2 rue Sainte Catherine

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

