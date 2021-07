Argentan Argentan Argentan, Orne Exposition : « Heula, l’expo ! » Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Exposition : « Heula, l’expo ! » Argentan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Argentan. Exposition : « Heula, l’expo ! » 2021-07-03 13:30:00 – 2021-08-28 18:00:00 Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas

Argentan Orne Avec ses créations visuelles ludiques et décalées et ses messages humoristiques, la marque « Heula » joue la carte de l’autodérision ! C’est toute la Normandie et les clichés liés à cette région qui sont représentés dans ces panneaux vifs et colorés. Avec ses créations visuelles ludiques et décalées et ses messages humoristiques, la marque « Heula » joue la carte de l’autodérision ! C’est toute la Normandie et les clichés liés à cette région qui sont représentés dans ces panneaux vifs et… tourisme@argentan-intercom.fr +33 2 33 67 12 48 https://www.tourisme-argentan-intercom.fr/ Avec ses créations visuelles ludiques et décalées et ses messages humoristiques, la marque « Heula » joue la carte de l’autodérision ! C’est toute la Normandie et les clichés liés à cette région qui sont représentés dans ces panneaux vifs et colorés. dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Argentan Adresse Office de Tourisme Argentan Intercom Chapelle Saint Nicolas Ville Argentan lieuville 48.74358#-0.01982