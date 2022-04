Exposition Heula à Thaon Thaon, 29 avril 2022, Thaon.

Exposition Heula à Thaon Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye Thaon

2022-04-29 – 2022-05-11 Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye

Thaon Calvados

Découvrez une exposition unique autour de la marque Heula à Thaon.

Heula, la marque normande à la crevette est née il y a 15 ans. À l’origine de cette marque, 3 amis qui trouvaient que les souvenirs normands manquaientfranchement d’humour. Il a donc fallu faire la liste des clichés normands, puis trouver un petit dessin simple, drôle et efficace pour les illustrer.

Devant l’accueil enthousiaste des touristes et des Normands, la petite marque s’est vite installée dans tous les points de ventes touristiques.Pourvue d’une belle notoriété (qui n’a pas un set de table, un mug ou un magnet Heula chez

lui ?) Heula c’est aujourd’hui 10 personnes qui travaillent à plein temps, des prestataires, des fournisseurs et des revendeurs sur tout le territoire normand.

Thaon, un lien particulier

C’est à Thaon que fut entreposé le premier stock de produits Heula. En effet, Sylvain Guichard-Bichicchi, co-créateur et unique dessinateur de la marque y a passé son adolescence et ses parents y demeurent toujours. C’est donc chez eux que Heula a trouvé refuge au tout début de son aventure.

Un attachement fort à cette commune due aussi au fait qu’un partie de sa famille y vit depuis longtemps. Son oncle, Claude Marin, a d’ailleurs été maire de Thaon durant plusieurs années.

L’exposition à l’espace Michel Frérot

C’est donc avec un grand plaisir que Sylvain a répondu à l’invitation de la commune à exposer dans l’Espace Michel Frérot. Une quarantaine de ses dessins seront exposés. Une bonne façon de découvrir ou redécouvrir l’univers Heula dans un format inhabituel.

+33 2 31 80 01 36 http://www.mairiethaon14.fr/

Espace Michel Frérot 3 Rue du Val Amphrye Thaon

