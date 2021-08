Heudicourt Salle Polyvalente "La Grange" Heudicourt, Somme Exposition Heudicourt d’Autrefois Salle Polyvalente “La Grange” Heudicourt Catégories d’évènement: Heudicourt

Somme

Exposition Heudicourt d’Autrefois Salle Polyvalente “La Grange”, 18 septembre 2021, Heudicourt. Exposition Heudicourt d’Autrefois

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Polyvalente “La Grange”

Exposition et film photographique retraçant l’histoire d’Heudicourt à travers les époques. Découvrez les muches, retournez à l’école, apprennez en plus sur la première guerre, l’industrie et les commerces du village.

Entrée libre

Exposition sur l’histoire d’Heudicourt à travers les époques et les évènements : muches, guerre 14-18, école, église, musique … Salle Polyvalente “La Grange” rue Léon Récopé 80122 HEUDICOURT Heudicourt Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Heudicourt, Somme Autres Lieu Salle Polyvalente "La Grange" Adresse rue Léon Récopé 80122 HEUDICOURT Ville Heudicourt lieuville Salle Polyvalente "La Grange" Heudicourt