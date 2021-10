EXPOSITION “HETEROTOPIA”, AUDREY GUIMARD ET JULIEN COLOMBIER Saumur, 22 octobre 2021, Saumur.

Dans les caves Ackerman, temple minéral où la vie végétale évolue, Audrey Guimard et Julien Colombier ont créé ce que nomme Michel Foucault une “Hétérotopie” (du grec topos, « lieu », et hétéro, « autre » : « lieu autre ») qui évoque des espaces concrets, hors du temps, qui hébergent l’imaginaire. Ces utopies localisées, les enfants les connaissent parfaitement : bien sûr, c’est le fond du jardin, bien sûr, c’est le grenier, ou mieux encore, la tente d’indiens dressée au milieu du grand lit des parents. Pour Audrey Guimard et Julien Colombier, ce sont les grottes et repaires des contes anciens, les jardins merveilleux des Mille et Une Nuits.

Leur but : aller à « rebours », « à contre-courant », ramener la pierre à son lieu d’origine, la sculpter, la transformer en des formes primitives, sculpturales, des écrins, qui accueillent en leur cœur une végétation luxuriante et les formes surréalistes telles des « masques-feuillages » de Julien Colombier.

Au cœur des galeries troglodytiques, dans ce lieu hors-normes propice à l’évasion et au rêve, ils ont choisi de créer un parcours labyrinthique composé de quatre sculptures monumentales semblables à des îlots de verdure surgissant de terre afin de provoquer chez le visiteur une hallucination visuelle en quatre temps. Un faux paradis suggéré par quatre structures architecturales minérales qui viendront abriter une végétation luxuriante soutenue par des ambiances lumineuses colorées. Composée à la fois de formes végétales nées de l’imaginaire des artistes mais aussi de vraies plantes, l’œuvre se veut évolutive pour laisser la nature reprendre ses droits au fil des trois années de la résidence, au rythme de la croissance des végétaux. Une balade intemporelle, telle un “Voyage au centre de la Terre” à la Jules Verne.

Le couple d’artistes français Audrey Guimard et Julien Colombier, lauréat de la 6e saison de la Résidence Ackerman-Fontevraud, a créé l’œuvre “Hétérotopia”, un parcours labyrinthique composé de quatre sculptures monumentales.

