Exposition – Hervé Renoult Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Exposition – Hervé Renoult Miramont-de-Guyenne, 4 février 2022, Miramont-de-Guyenne. Exposition – Hervé Renoult Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

2022-02-04 – 2022-02-27 Centre multiculturel 14 rue Martignac

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne Découvrez les œuvres d’Hervé Renoult.

L’exposition sera visible tout le mois de janvier pendant les horaires d’ouverture du centre multiculturel (du lundi au vendredi matin et le mercredi toute la journée). Découvrez les œuvres d’Hervé Renoult.

L’exposition sera visible tout le mois de janvier pendant les horaires d’ouverture du centre multiculturel (du lundi au vendredi matin et le mercredi toute la journée). +33 5 53 93 20 52 Découvrez les œuvres d’Hervé Renoult.

L’exposition sera visible tout le mois de janvier pendant les horaires d’ouverture du centre multiculturel (du lundi au vendredi matin et le mercredi toute la journée). Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Centre multiculturel 14 rue Martignac Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Centre multiculturel 14 rue Martignac Miramont-de-Guyenne