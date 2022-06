Exposition Hervé Martin – Léguer en fête

2022-07-14 – 2022-08-15 Arrivé à la Vallée des Saints en 2013, Hervé découvre que le processus de création du sculpteur et celui du photographe ont des similitudes. Dans les deux cas, il s'agit de soustraire : pour l'un c'est soustraire de la matière pour arriver à la forme souhaitée et pour l'autre, par l'acte de cadrer, il s'agit de soustraire une partie du réel qui s'offre à lui pour ne retenir que ce qui l'intéresse.

