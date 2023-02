Exposition Hervé Fevez Place René Groussard, 22 février 2023, Melle .

2023-02-22 – 2023-04-09

EUR Exposition de Hervé Fevez

Du 22 février au 9 avril au Café du Boulevard à Melle

Vernissage Jeudi 22 Février à 18h

Je m’appelle Hervé FEVEZ, je suis ingénieur chimiste né en 1972 à Lens, résidant dans le pays Mellois après avoir vécu dans le sud de la France.

A l’âge de 9 ans, ma grand mère m’a offert mon premier appareil photo avec lequel j’ai eu la chance de beaucoup voyager et commencer à me passionner pour l’image.

En 2009, je prends conscience qu’il faut aller plus loin et je passe le pas en obtenant un CAP de photographe à Marseille. Depuis, je pratique la photographie argentique en noir et blanc et j’ai ouvert en 2022 mon propre laboratoire de tirage à Brioux-Boutonne (Deux-sèvres).

+33 5 49 27 01 28 Café du Boulevard

