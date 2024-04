Exposition « Héroïnes oubliées, les cantinières de l’Armée française » Loigny-la-Bataille, dimanche 31 mars 2024.

Le Musée de la guerre 1870 à Loigny-la-Bataille présente une nouvelle exposition intitulée Héroïnes oubliées, les cantinières de l’Armée française , qui retrace l’histoire, le rôle et la représentation de ces femmes qui suivirent les soldats sur les champs de bataille jusqu’au début du XXe siècleFamilles

Apparues durant l’ère moderne, les cantinières occupèrent différents rôles au fil des campagnes militaires en France et à l’étranger. Remarquables à leur uniforme et leur emblématique tonnelet d’eau-de-vie, elles étaient notamment chargées de fournir nourriture et alcool aux soldats sur les champs de bataille et de porter secours aux blessés. Elles s’illustrèrent particulièrement lors de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 où elles furent mobilisées en grand nombre. Bien qu’elles connurent leur âge d’or sous le Second Empire, leur déclin s’amorça à la fin du XIXe siècle avec les grandes réformes militaires. 66 6 EUR.

Début : 2024-03-31 14:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Rue du Général de Sonis

Loigny-la-Bataille 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire contact@museedelaguerre1870.f

