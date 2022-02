Exposition « Héroïnes » au Pavillon Grappelli Niort, 2 mars 2022, Niort.

Exposition « Héroïnes » au Pavillon Grappelli La Porte Bleue – Pavillon Grappelli 56 Rue Saint-Jean Niort

2022-03-02 – 2022-03-20 La Porte Bleue – Pavillon Grappelli 56 Rue Saint-Jean

Niort Deux-Sèvres

« L’exposition mettra à l’honneur les femmes pour souligner leur quotidien, leurs combats, leur générosité et leur force, leur réussite, sans oublier leur féminité.

20 femmes photographiées par Clélia Alric, auteurephotographe, seront présentées dans des poses de super héroïnes, réalisées dans un «studio photo» accessoirisé. Des fonds de studio peints à la main par la scénographe et peintre Anne-Cécile Ribeiro, dans l’esprit des célèbres fonds de studio Oliphant, valoriseront la beauté de ces héroïnes et offriront un moment unique pour chacune. Un « photo call » les 5 et 12 mars sur inscription (pour selfies, portrait ou autre…) sera à disposition du public. »

Vernissage le 12 mars à 17 h, à l’issue de la marche festive « Les Niortaises sur la Brèche »

Source : vivre-a-niort.com

