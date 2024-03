EXPOSITION HÉROÏC FANTASY, CINÉMA ET LITTÉRATURE Palavas-les-Flots, vendredi 12 avril 2024.

EXPOSITION HÉROÏC FANTASY, CINÉMA ET LITTÉRATURE Palavas-les-Flots Hérault

Exposition Héroïc fantasy, cinéma et littérature en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Hérault Médiathèque Saint-Exupéry Entrée libre et ouvert à tous Infos 04 67 50 42

Exposition Héroïc fantasy, cinéma et littérature en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Hérault Médiathèque Saint-Exupéry Entrée libre et ouvert à tous Infos 04 67 50 42 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-05-18

44 Avenue de l’Étang du Grec

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

L’événement EXPOSITION HÉROÏC FANTASY, CINÉMA ET LITTÉRATURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-03-15 par OT PALAVAS-LES-FLOTS