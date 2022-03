Exposition Hermès Baby de Jean-Michel Alberola Passage Sainte-Croix, 31 mai 2022, Nantes.

2022-05-31

Horaire : 12:00 18:30

Gratuit : oui

Diane Di Prima, Jack Kerouac, Allen Ginsberg… San Francisco, Paris, Tanger… les émeutes de Watts, Woodstook… Avec son exposition “Hermès Baby”, Jean-Michel Alberola, artiste protéiforme mais également immense lecteur, cinéphile et connaisseur de blues et de jazz, propose une exposition singulière sur la “Beat Generation” au Passage Sainte-Croix. Entre utopie, audace, rêve américain et contre-culture, plus qu’un mouvement, la “Beat Generation” est une position, un art d’attitude qui se poursuit dans l’espace et dans le temps. Pour “la ville du pas de côté”, Jean-Michel Alberola, penseur, créateur insatiable qui réinvente et questionne sans cesse le monde dans lequel nous vivons, interroge le spectateur : comment la création peut-elle encore faire bouger les lignes aujourd’hui ? Tout au long de l’exposition, le Passage Sainte-Croix invite également poètes, musiciens et performeurs à poursuivre cette réflexion ensemble.

Passage Sainte-Croix adresse1} Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/