du vendredi 11 mars au vendredi 29 avril à Institut Cervantès

### Photographies de Julie Imbert **Exposition dans le cadre de la 34e édition du festival Cinélatino** C’est à Medellin, en 2019, que ce projet prend vie, Julie Imbert commence à photographier les mains des Colombiens pour raconter leur pays. Tatouées, blessées ou maquillées, elles ont toutes une histoire à partager. Elle les rencontre au hasard d’un voyage qui se dessine au jour le jour et se termine au Pérou. Aussi solidaires que les doigts d’une main, les Latino-Américains s’appellent naturellement “_frère_” (_hermano_). Cette série est un hommage à leur culture, une invitation à l’écriture. Autour de l’exposition, Julie Imbert propose des ateliers pour scolaires et adultes [sur inscription](https://www.cinelatino.fr/actu/vernissage-hermanos-par-julie-imbert) Vernissage le jeudi 10 mars à 18h30 en présence de l’artiste ### Plus d’infos [Site web de l’Instituto Cervantes](https://toulouse.cervantes.es/fr/) [Site web de Cinélatino](https://www.cinelatino.fr/) ![]() ### Infos pratiques Du 11 mars au 29 avril

Entrée libre

Culture Institut Cervantès 31 Rue des Chalets, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

