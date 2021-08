Exposition “Héritage, street-art & patrimoine” Ospitalea – Commanderie d’Irissarry, 18 septembre 2021, Irissarry.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Ospitalea – Commanderie d’Irissarry

### L’exposition “Héritage, street-art & patrimoine” vous attend au Centre Départemental d’Education au Patrimoine pour une rencontre inattendue entre le duo Sismikazot et le “patrimoine humain”. Ospitalea à Irissarry vous propose une rencontre inattenduev entre street-art et patrimoine, urbain et rural, artistes et habitants. Ospitalea, accompagné par le centre d’art Spacejunk à Bayonne, a donné carte blanche au duo d’artistes Sismikazot pour présenter leur vision du village et de ses habitants. Passionnés depuis plus de dix ans, le duo d’artistes, composé de Paul Soquet-Moreau et Rémi Tournier, traverse le pays de long en large à la rencontre des hommes, des femmes et des enfants qui les inspirent pour créer des fresques percutantes, sincères et emplies d’émotions. Leur travail mêle à merveille art figuratif, abstrait et écriture.

Gratuit.

Ospitalea – Commanderie d’Irissarry Le Bourg, 64780 Irissarry Irissarry Pyrénées-Atlantiques



