Exposition Herbiers en herbe Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 13 septembre 2023, Paris.

Du mercredi 13 septembre 2023 au mercredi 04 octobre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Exposition collective présentée par les élèves du 18e.

Elle est présentée au centre du 13 septembre au 4 octobre.

Les herbiers en herbe, ce sont des classes issues de trois établissements du 18e (écoles Doudeauville, Pierre Budin et 142 rue Poissonniers) qui vous invitent à découvrir leurs créations scientifiques et artistiques, en partenariat avec le Centre Paris Anim’ Hébert et Cap Nature.

Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris

Contact : https://actisce.org/index.php/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg