Exposition Herbes au bord du chemin Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Le Musée des Alpilles présente l’herbier réalisé dans les années 30 par Georges Georgel, du 12 avril au 30 septembre.

Botanique Arts Vertus



Avec la participation des artistes

JI Dahai, Soriana Im et Christelle Jacquemin



Au fil du parcours dévoilant 45 plantes caractéristiques des Alpilles récoltées par le botaniste G. Georgel dans les années 30, le musée des Alpilles met en lumière la

beauté de l’herbier, ou comment la recherche esthétique sublime la rigueur scientifique de la collecte et de la classification botanique. C’est aussi un regard sur l’évolution de la flore, sur les bienfaits des plantes, entre remèdes d’antan et médecines naturelles que le musée invite à découvrir. 3.5 3.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-09-30

Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur museedesalpilles@ville-srdp.fr

