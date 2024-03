Exposition Henri Ibara au fort de Condé Chivres-Val, samedi 18 mai 2024.

Du 18 mai au 26 mai

Des célèbres Hommes rouges à la série de paysages imaginaires, des scènes d’architectures rêvées, monochromes et organiques, aux œuvres plus noires, venez découvrir une rare exposition rétrospective de l’œuvre d’Henri Ibara.

Le choix des œuvres est fait par Ibara en personne. Artiste solitaire et attachant, il se partage entre ses spectacles de peinture en direct, son travail d’atelier, la pratique du sport, la lecture et l’écriture et a accepté de présenter ici les différentes facettes de son travail de création.

En complément de cette exposition, ne manquez pas la performance exceptionnelle de Henri Ibara le dimanche 19 mai un show artistique en musique en l’honneur des Jeux olympiques accueillis en France cette année.

Horaires habituels du fort

Chivres-Val 02880 Aisne Hauts-de-France fortdeconde@cc-valdeaisne.fr

