Exposition « Henner, le ruban, la braise » Margaux Laurens-Neel, présente son exposition de fin de résidence « Henner, le ruban, la braise » du 15 mai au 23 septembre dans les salles du musée. Samedi 18 mai, 18h00 Musée national Jean-Jacques Henner Entrée libre (réservation conseillée)

Margaux Laurens-Neel, présente son exposition de fin de résidence « Henner, le ruban, la braise » du 15 mai au 23 septembre dans les salles du musée.

Sixième artiste à occuper l’atelier d’artiste du musée, Margaux Laurens-Neel, née à Deauville en 1997, est une artiste peintre, photographe et sculptrice franco-britannique. Elle vit et travaille à Paris. Diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2021, où elle fréquentait l’atelier de Joann Sfar, auteur de bande dessinée, celui d’Eric Poitevin, photographe et suivait l’enseignement de François-René Martin, historien de l’art. Son parcours a été ponctué d’un séjour à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne et d’un autre à Berlin.

« Henner, le ruban, la braise » est l’aboutissement d’un travail en dialogue avec l’oeuvre de Jean-Jacques Henner, conjoncture de ses deux motifs emblématiques : les naïades et les femmes en costumes et coiffes alsaciennes. Croisement des mythologies entre les deux peintres, émergences de nymphes coiffées de rubans, il s’agit aussi de réincarner les modèles du passées. De questionner ce qui se dessine sous la triple nomination d’artiste-muse-modèle, entre figures du passées et visages contemporains. Sur les traces de l’esprit obsessionnel et désireux de Jean-Jacques Henner.

Aujourd’hui, Margaux est accompagnée par la Galerie Droste qui lui a récemment offert l’opportunité de présenter premier solo show. Par un sensuel dialogue entre peinture et céramique, elle s’interroge sur la place et la représentation de la femme au travers de l’histoire de l’art et de la figuration, sur les modes de représentation des corps nus, et sur l’expression du désir féminin, par l’usage d’un bestiaire symbolique et du langage des fleurs, de celui du vêtement, de l’accessoire, de la couleur…

Musée national Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers 75017 Paris Paris 75017 Paris Île-de-France 01 47 63 42 73 http://www.musee-henner.fr Situé dans le quartier de la plaine Monceau, l'hôtel particulier qui abrite aujourd'hui le musée consacré au peintre Jean-Jacques Henner (1829-1905) est à l'origine la demeure et l'atelier de Guillaume Dubufe (1853-1909). L'édifice est remarquable par ses décors et ses éléments architecturaux empruntés à différentes époques et civilisations. Les collections du musée retracent, de son Alsace natale à Paris où Jean-Jacques Henner a fait carrière, en passant par la Villa Médicis où il a séjourné après l'obtention du Grand prix de Rome de de peinture, l'itinéraire d'un artiste considéré au début du XXème siècle comme l'un des plus importants de son temps.

© Musée national Jean-Jacques Henner

©Margaux Laurens-Neel