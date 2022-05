Exposition Hélène Lamarche “Territoires portatifs et autres pensées végétales” dans le Jardin EdenOuest Maison d’hôtes EdenOuest La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Exposition Hélène Lamarche “Territoires portatifs et autres pensées végétales” dans le Jardin EdenOuest Maison d’hôtes EdenOuest, 3 juin 2022, La Rochelle. Exposition Hélène Lamarche “Territoires portatifs et autres pensées végétales” dans le Jardin EdenOuest

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Maison d’hôtes EdenOuest

“Territoires portatifs et autres pensées végétales” est une exposition de Hélène Lamarche, artiste rochelaise au travail coloré au sein d’un superbe jardin privé de l’hôtel particulier de la maison d’hôte EdenOuest. Une exposition de Hélène Lamarche, artiste rochelaise au travail coloré au sein d’un superbe jardin privé de l’hôtel particulier de la maison d’hôte EdenOuest. Maison d’hôtes EdenOuest 33 rue thiers 17000 La rochelle La Rochelle Saint-Éloi Charente-Maritime

2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T18:00:00

