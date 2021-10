Exposition Hélène Delépine Meymac Meymac, 31 octobre 2021, MeymacMeymac.

Du mardi au dimanche de 14h à 18h

Tarif 5€ – Groupe (à partir de 10 pers.) : 4€ – gratuit moins de 12 ans

Fermetures exceptionnelles : 24, 25, 31 décembre et 1er janvier.

Pass sanitaire obligatoire

Son travail est un jeu de construction fait d’expériences de combinaison qui fonctionne par déplacement et par l’usage du signe et de l’indice. Il interroge la permutation du réel et de notre imaginaire en mêlant l’architecture à l’objet, le passé au futur, l’essor au déclin. La terre est, pour cela, son matériau de prédilection.

Pour cette exposition au centre d’art de Meymac, Hélène Delépine présente un ensemble Douvres réalisées sur plusieurs années pour des lieux et dans des contextes différents, entre 2017 et 2021. Elle a également créé une nouvelle oeuvre en lien avec le site de l’abbaye et des alentours de la ville, en s’inspirant de deux histoires locales et différentes de par leur nature et leur époque.

