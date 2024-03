EXPOSITION HÉLÈNE BRILLAUX Galerie Bitche & art Bitche, samedi 2 mars 2024.

EXPOSITION HÉLÈNE BRILLAUX Galerie Bitche & art Bitche Moselle

Samedi

Pour cette nouvelle exposition, la Galerie Bitche & Art, accueille Hélène Brillaux, artiste peintre plasticienne !

L’art pour s’exprimer !

D’origine alsacienne, Hélène Brillaux a dès son plus jeune âge aimé s’exprimer par le dessin. Ce besoin de partager à travers l’art, l’a conduite à suivre des études de dessin et d’Histoire de l’Art à Paris, où elle s’est initiée à la peinture acrylique, l’encre de Chine et la poterie. Elle a également découvert la peinture sur porcelaine et sur verre qu’elle pratique aujourd’hui depuis 20 ans.

Une artiste en communion avec la nature !

Hélène Brillaux marie l’art contemporain et la nature dans ses oeuvres qu’elle présente régulièrement lors d’expositions à travers la région (Reichshoffen, Saverne, la Petite Pierre, Bischwiller, …).

Elle puise son inspiration essentiellement dans l’observation de la nature qu’elle retranscrit dans ses oeuvres. La diversité et la richesse de la nature des Vosges du Nord est pour elle une source d’inspiration inépuisable. Son besoin constant de créer l’incite à ramasser, lors de ses balades, des éléments végétaux et minéraux avec lesquels elle compose des personnages fantasques.

Représenter en suggérant !

Le travail d’Hélène Brillaux est une recherche permanente de techniques pour saisir et transposer les formes et les couleurs que la nature nous offre. Sa créativité et son désir d’explorer la pousse à utiliser des façons de créer qui sont variées projection de cire, reliefs, or, craquelage lui permettent de laisser libre court à son imagination. Elle représente la nature tout en laissant une part de vide, de mystère, afin d’emmener le lecteur dans un voyage à travers leurs rêveries. Sur toile, des projections de cire, des coulures et grattages révèlent des jeux de transparence.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 14:00:00

fin : 2024-05-04 17:00:00

Galerie Bitche & art 9 rue du Maréchal Foch

Bitche 57230 Moselle Grand Est

L’événement EXPOSITION HÉLÈNE BRILLAUX Bitche a été mis à jour le 2024-02-28 par OT DU PAYS DE BITCHE