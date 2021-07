Exposition Hélène Bellenger, La coulure Musée Nicéphore Niépce, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Chalon-sur-Saône.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Nicéphore Niépce

Comme chaque année, les Ateliers Vortex et le musée Nicéphore Niépce soutiennent la création photographique, en partenariat avec la Région Bourgogne-Franche-Comté. Hélène Bellenger est la sixième lauréate du Prix impression photographique 2020. Du 11 au 14 janvier dernier, elle a eu l’occasion de développer son travail autour de sa série « La Coulure » lors d’une micro-résidence de quelques jours au musée entre le laboratoire et les collections… Les œuvres produites seront présentées au sein du parcours du musée à partir du 16 juin. Disposés sur des carrés de papier, préalablement badigeonnés de cyanotype, des petits morceaux de glace, prélevés directement sur les glaciers du Parc National des Ècrins, fondent au soleil et activent ainsi lentement le mélange photosensible. Protocole de création aléatoire, les coulées bleues de Prusse qui se forment sur le papier laissent des empreintes à la fois uniques et sérielles. Ce projet, initié en 2019 sur le glacier de la Selle et poursuivi en 2020 sur le glacier Blanc, s’inscrit dans une démarche à la fois photographique et performative, en hommage aux expéditions photographiques du XIXème siècle.

Entrée libre. Les conditions d’accueil peuvent se voir modifiées en fonction de la situation sanitaire.

Musée Nicéphore Niépce Hôtel des Messageries Royales 28 quai des Messageries 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T11:45:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:45:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T19:00:00