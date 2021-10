Versailles Galerie Saint Simon Versailles, Yvelines Exposition Heike Röttger « Un point, c’est tout » Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Exposition Heike Röttger « Un point, c’est tout » Galerie Saint Simon, 11 janvier 2022, Versailles. Exposition Heike Röttger « Un point, c’est tout »

du mardi 11 janvier 2022 au dimanche 23 janvier 2022 à Galerie Saint Simon

L’artiste Heike Röttger nous présente sa dernière série de peintures acryliques sur toile « Un point, c’est tout », se basant sur la technique du « dotpainting ». Présentation de la série de peintures « Un point, c’est tout » de l’artiste Heike Röttger. Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-11T12:00:00 2022-01-11T19:00:00;2022-01-12T12:00:00 2022-01-12T19:00:00;2022-01-13T12:00:00 2022-01-13T19:00:00;2022-01-14T12:00:00 2022-01-14T19:00:00;2022-01-15T12:00:00 2022-01-15T19:00:00;2022-01-16T12:00:00 2022-01-16T19:00:00;2022-01-17T12:00:00 2022-01-17T19:00:00;2022-01-18T12:00:00 2022-01-18T19:00:00;2022-01-19T12:00:00 2022-01-19T19:00:00;2022-01-20T12:00:00 2022-01-20T19:00:00;2022-01-21T12:00:00 2022-01-21T19:00:00;2022-01-22T12:00:00 2022-01-22T19:00:00;2022-01-23T12:00:00 2022-01-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Galerie Saint Simon Adresse 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Galerie Saint Simon Versailles