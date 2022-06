Exposition Hazaras, le peuple oublié d’Afghanistan Dinan, 17 juin 2022, Dinan.

Exposition Hazaras, le peuple oublié d’Afghanistan Dinan

2022-06-17 – 2022-10-02

Dinan 22100

Hazaras, le peuple oublié d’Afghanistan, par David Sauveur

19 photographies de David Sauveur seront présentées au Jardin Anglais.

Photographe à l’Agence VU, il a poursuivi une quête du monde s’attachant à la fois à sa beauté mais aussi ses dimensions géopolitique et sociale. Parti en Afghanistan en novembre 2006, avec Action contre la Faim qui a mis en place un programme humanitaire sur les terres des Hazaras, il revient avec la série de photographies qui sera présentée lors de cette exposition.

Habitant aujourd’hui dans le Pays de Dinan, il est lauréat de nombreux prix et est l’un des photographes les plus

talentueux de sa génération.

Exposition en accès libre, à découvrir jusqu’à la fin de

l’été !

Dinan

