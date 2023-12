Exposition – « Haut Karabagh : un patrimoine arménien en péril » Place de la Bastille Paris, 14 décembre 2023, Paris.

Du jeudi 14 décembre 2023 au lundi 15 janvier 2024 :

Du 14 décembre au 15 janvier 2024, Place de la Bastille, la Mairie de Paris et L’OEuvre d’Orient présentent une exposition inédite, au cœur de l’actualité., 30 photos exceptionnelles sur les trésors arméniens en péril du Haut-Karabagh.

Le Haut-Karabagh, Artsakh en arménien, est historiquement une région de la Grande Arménie, premier royaume chrétien. Son patrimoine religieux est un témoignage inestimable de la brillante civilisation arménienne.

Ce patrimoine est grandement menacé depuis l’invasion de l’Azerbaïdjan et la fuite des 120 000 habitants de la région en Arménie. C’est un tournant historique : pour la 1re fois depuis 3000 ans, il n’y a plus de présence arménienne dans le Haut-Karabagh.

Lors de la guerre des 44 jours en 2020, la cathédrale de Chouchi, capitale historique du Haut-Karabagh, avait été bombardée par les troupes azerbaïdjanaises afin de détruire la présence arménienne dans cette région..

L’exposition présente des monuments dispersés à travers un paysage montagneux saisissant : plus de 1000 édifices, églises, couvents et khatchkars illustrent la foi du peuple arménien depuis presque deux millénaires. À travers cette exposition, L’OEuvre d’Orient veut faire connaître le patrimoine arménien du Haut-Karabagh et rendre hommage à l’Artsakh et son peuple, présence bien vivante, aujourd’hui en exil.

