Exposition : Haussmann en capitale Paris Rendez-Vous Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 01 décembre 2023 au lundi 08 janvier 2024 :

.Tout public. gratuit

Exposition en plein air

Cette exposition, la dernière de cette année évènement, est présentée à l’occasion des 170 ans de la nomination de Georges Eugène Haussmann comme préfet de la Seine en juin 1853.

Lorsque Napoléon III devient empereur des Français, il cherche

un préfet qui puisse faire de Paris la plus belle et la plus moderne des villes

du monde. En juin 1853, il choisit Haussmann, alors préfet de la Gironde, et lui confie les grands travaux de Paris sous le Second Empire.

Cette exposition grand public reviendra sur les projets emblématiques d’Haussmann : immeubles, gares,

hôpitaux, théâtres, percées, réseaux souterrains…

Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli 75004 Paris

