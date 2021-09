Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Exposition “Harmonies du soir. Debussy, Baudelaire, Poe” Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Yvelines

Exposition “Harmonies du soir. Debussy, Baudelaire, Poe” Saint-Germain-en-Laye, 4 septembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Exposition “Harmonies du soir. Debussy, Baudelaire, Poe” 2021-09-04 – 2021-10-31 Maison natale Claude-Debussy 38 rue au Pain

Saint-Germain-en-Laye Yvelines Saint-Germain-en-Laye Yvelines Quel est votre poète favori ? Baudelaire.

Quel est votre auteur favori ? Flaubert, Edgar Allan Poe.

Ainsi répondait Claude Debussy au questionnaire « de Proust » en 1889. musee.claudedebussy@saintgermainenlaye.fr +33 1 30 87 20 75 http://www.saintgermainenlaye.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de Tourisme Intercommunal de Saint Germain Boucles de Seine

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu Saint-Germain-en-Laye Adresse Maison natale Claude-Debussy 38 rue au Pain Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville 48.89688#2.09264