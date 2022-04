Exposition Harmonie de la Nature Chatuzange-le-Goubet Chatuzange-le-Goubet Catégories d’évènement: Chatuzange-le-Goubet

Chatuzange-le-Goubet Drôme Chatuzange-le-Goubet Dans le cadre de l’exposition « Harmonie de la nature »,

2 habitantes de la commune :Laurence JACQUET et

Elisabeth MARTIN‑MARRON, exposeront leurs toiles !



Elles nous présenteront leur vision toute personnelle de cette nature

qui les inspire tant ! mairie@chatuzangelegoubet.fr +33 4 75 47 25 15 http://www.chatuzangelegoubet.fr/ Mairie 29, rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet

