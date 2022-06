Exposition : Hans-Georg Böhler

2022-07-09 – 2022-07-23 Exposition d’aquarelles du peintre allemand Hans-Georg Böhler, aquarelliste épris de la presqu’île, sur les paysages et la vie du village dans les années 80. Exposition d’aquarelles du peintre allemand Hans-Georg Böhler, aquarelliste épris de la presqu’île, sur les paysages et la vie du village dans les années 80. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

