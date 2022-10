Exposition « hammams » Rognonas Rognonas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Rognonas

Exposition « hammams » Rognonas, 2 novembre 2022, Rognonas. Exposition « hammams »

Bibliothèque Marie Mauron Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhne Place du Marché Bibliothèque Marie Mauron

2022-11-02 – 2022-11-30

Place du Marché Bibliothèque Marie Mauron

Rognonas

Bouches-du-Rhne Rognonas Une exposition sur les « Hammams » vous sera présentée : Du 2 au 30 novembre 2022 accompagnée d’ouvrages sur le bien être, les massages… Un peu de chaleur pour affronter les mois d’hiver ! Exposition sur les « Hammams » accueil@rognonas.fr +33 4 90 90 33 00 http://rognonas.fr/ Place du Marché Bibliothèque Marie Mauron Rognonas

dernière mise à jour : 2022-10-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Rognonas Autres Lieu Rognonas Adresse Rognonas Bouches-du-Rhne Place du Marché Bibliothèque Marie Mauron Ville Rognonas lieuville Place du Marché Bibliothèque Marie Mauron Rognonas Departement Bouches-du-Rhne

Rognonas Rognonas Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rognonas/

Exposition « hammams » Rognonas 2022-11-02 was last modified: by Exposition « hammams » Rognonas Rognonas 2 novembre 2022 Bibliothèque Marie Mauron Place du Marché Rognonas Bouches-du-Rhne Bouches-du-Rhne Rognonas

Rognonas Bouches-du-Rhne