Exposition « Halles d’hier et d’aujourd’hui, quartier de demain »

Hautes-Pyrnes Exposition proposée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (ca.u.e) des Hautes-Pyrénées à découvrir du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. maisonregion.tarbes@laregion.fr +33 5 61 39 69 65 SEMEAC 8 avenue des Tilleuls Séméac

