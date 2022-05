Exposition : Haïkus Portuaires Le Havre, 7 mai 2022, Le Havre.

Exposition : Haïkus Portuaires Le Havre

2022-05-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00 18:00:00

Le Havre Seine-Maritime

Claire Le Breton et Simon Leroux ont proposé à des détenus, du centre pénitentiaire du Havre, de poser un regard sur le port. Différentes techniques leur ont été proposées pour exprimer leurs visions : le photomontage et le stop motion, accompagnés par la rédaction de Haïkus. Les Haïkus sont de petits poèmes animés extrêmement brefs visant à dire et à célébrer l’évanescence des choses.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la convention régionale Culture / Justice, signée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, la Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires de Rennes, la Direction Inter-régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Grand-Ouest et la Région de Normandie.

Avec le souci de donner une introduction globale du port et de ses activités, Claire Le Breton et Simon Leroux fait appel au LH Port Center. Ainsi, des membres de l’équipe se sont rendus, à plusieurs reprises, au centre pénitentiaire. Des présentations, animations et temps de création furent aménagés pour permettre aux participants de s’emparer de la thématique, de se la représenter et d’exprimer, à travers les supports cités précédemment, leur regard et leur ressenti.

D’octobre à novembre 2021, les rendez-vous furent réguliers et donnent lieu, aujourd’hui, à une exposition toute particulière et intime.

Une quinzaine de photomontages et une vidéo en stop motion prendront place au LH Port Center du 7 mai au 5 juin 2022. Ils livrent des témoignages touchants, surréalistes et légers sur le port du Havre.

Exposition du 7 mai au 5 juin, tous les week-ends, et les mercredis des vacances scolaires, de 14h à 18h.

info@lehavreportcenter.com +33 2 32 74 70 49 https://lehavreportcenter.com/

