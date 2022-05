Exposition : Haguiko, 3 septembre 2022, .

Exposition : Haguiko

2022-09-03 11:00:00 – 2022-11-22 18:00:00

. La sculpture rappelle, suggère les moments passés, les instants vécus… et, par le vide qu’elle enferme, garde le secret. Il faudrait la découper, trouver en son sein ce qui la constitue… trancher les nuages comme s’il était possible de labourer la mer. Retrouver en eux les orages silencieux ; le geste est là… symbolique peut-être ? étrangement magique. Tout est dans la nuance et dans la possibilité d’un contraire qui enrichira l’histoire. Blanc et jaune citron, nuage et pavé, la sculpture et son ombre.

Les œuvres de Haguiko figurent parmi de nombreuses collections publiques et privées. Haguiko est membre de l’Académie internationale de la céramique.

Haguiko dessine, grave le dessin dans la terre encore tendre – Silence. Elle a su garder ça du Japon : le

nécessaire détail.

