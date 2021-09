Exposition “Habiter sans s’étaler” dans le cadre de “Parlons Architecture” Les Cordeliers,Albi, 1 octobre 2021, Albi.

Exposition “Habiter sans s’étaler” dans le cadre de “Parlons Architecture”

du vendredi 1 octobre au dimanche 3 octobre à Les Cordeliers, Albi

Du territoire à la maison, en passant par le quartier et la parcelle, cette exposition se saisit des enjeux auxquels nous sommes tous confrontés pour nous interroger sur nos choix d’habiter, de construire ou réaménager quartiers, villages et villes. _Exposition conçue et réalisée par le CAUE de l’Hérault, en partenariat avec le Conseil Départemental de l‘Hérault et la DRAC-LR._

Entrée libre, déambulation sur espace public

Consommation du foncier, composition des quartiers et des maisons, gestion des déplacements… Une exposition qui met en exergue les constats d’un étalement urbain et pose la question de son évolution

Les Cordeliers,Albi Albi, Place de l’amitié entre les peuples Albi Le Clos Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-01T09:30:00 2021-10-01T19:00:00;2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T20:30:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T19:00:00