En portant des regards parfois décalés sur la normalité posée par les adultes, les jeunes offrent une perspective oblique sur la relation à l’autre, le besoin de nature, les mobilités… Paroles, visuels et vidéos incitent le public à débattre des choix de vie et à imaginer ensemble des futurs possibles. Le pôle Jeunesse effectuera un reportage radio autour de l’exposition. Exposition du conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement Tout public – Entrée libre

Cette exposition invite le public à questionner sa relation au territoire, sa manière de l’habiter, à partir de paroles de jeunes habitants de la Haute-Garonne Médiathèque Georges Wolinski Place Flandres Dunkerque, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2022-02-01T14:30:00 2022-02-01T18:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T12:30:00;2022-02-02T14:30:00 2022-02-02T19:00:00;2022-02-04T14:30:00 2022-02-04T18:00:00;2022-02-05T10:00:00 2022-02-05T12:30:00;2022-02-05T14:30:00 2022-02-05T18:00:00;2022-02-08T14:30:00 2022-02-08T18:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:30:00;2022-02-09T14:30:00 2022-02-09T19:00:00;2022-02-11T14:30:00 2022-02-11T18:00:00;2022-02-12T10:00:00 2022-02-12T12:30:00;2022-02-12T14:30:00 2022-02-12T18:00:00;2022-02-15T14:30:00 2022-02-15T18:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:30:00;2022-02-16T14:30:00 2022-02-16T19:00:00;2022-02-18T14:30:00 2022-02-18T18:00:00;2022-02-19T10:00:00 2022-02-19T12:30:00;2022-02-19T14:30:00 2022-02-19T18:00:00;2022-02-22T14:30:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:30:00;2022-02-23T14:30:00 2022-02-23T19:00:00;2022-02-25T14:30:00 2022-02-25T18:00:00;2022-02-26T10:00:00 2022-02-26T12:30:00;2022-02-26T14:30:00 2022-02-26T18:00:00;2022-03-01T14:30:00 2022-03-01T18:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:30:00;2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T19:00:00;2022-03-04T14:30:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T10:00:00 2022-03-05T12:30:00;2022-03-05T14:30:00 2022-03-05T18:00:00;2022-03-08T14:30:00 2022-03-08T18:00:00

