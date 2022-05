Exposition Habiter Pau Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Exposition Habiter Pau Pau, 22 juin 2022, Pau. Exposition Habiter Pau Pau

2022-06-22 – 2022-09-19

Pau Pyrénées-Atlantiques EUR Cette exposition urbaine sera présente dans plusieurs espaces publics de la ville de Pau. Retrouvez là sur la Place Royale du 17 mai au 17 juin et du 22 juin au 19 septembre Place de la République. Vous êtes déjà passé devant des maisons en vous questionnant sur son histoire ? A quelle époque a-t-elle été construite, qui vivaient à l’intérieur, pourquoi est-elle dans cette rue ? Alors venez découvrir “ Habiter Pau “ !

Cette exposition itinérante a pour vocation de représenter les différents types d’habitats du Moyen Âge jusqu’aux Trente Glorieuses. Ce patrimoine du quotidien, riche et varié pourra vous éclairer sur le mode de vie des Palois. Cette exposition urbaine sera présente dans plusieurs espaces publics de la ville de Pau. Retrouvez là sur la Place Royale du 17 mai au 17 juin et du 22 juin au 19 septembre Place de la République. Vous êtes déjà passé devant des maisons en vous questionnant sur son histoire ? A quelle époque a-t-elle été construite, qui vivaient à l’intérieur, pourquoi est-elle dans cette rue ? Alors venez découvrir “ Habiter Pau “ !

Cette exposition itinérante a pour vocation de représenter les différents types d’habitats du Moyen Âge jusqu’aux Trente Glorieuses. Ce patrimoine du quotidien, riche et varié pourra vous éclairer sur le mode de vie des Palois. +33 5 59 21 30 57 Cette exposition urbaine sera présente dans plusieurs espaces publics de la ville de Pau. Retrouvez là sur la Place Royale du 17 mai au 17 juin et du 22 juin au 19 septembre Place de la République. Vous êtes déjà passé devant des maisons en vous questionnant sur son histoire ? A quelle époque a-t-elle été construite, qui vivaient à l’intérieur, pourquoi est-elle dans cette rue ? Alors venez découvrir “ Habiter Pau “ !

Cette exposition itinérante a pour vocation de représenter les différents types d’habitats du Moyen Âge jusqu’aux Trente Glorieuses. Ce patrimoine du quotidien, riche et varié pourra vous éclairer sur le mode de vie des Palois. ville de pau

Pau

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Pau Adresse Ville Pau lieuville Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/

Exposition Habiter Pau Pau 2022-06-22 was last modified: by Exposition Habiter Pau Pau Pau 22 juin 2022 Pau Pyrénées-Atlantiques

Pau Pyrénées-Atlantiques