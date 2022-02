Exposition « Habiter, Habitats, Habitants » Mane Mane Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

2022-02-01 10:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Mane Alpes de Haute-Provence Mane 6 6 EUR Quels impacts les mutations urbaines du XXe siècle ont-elles eu sur les formes d’habiter dans un territoire marqué par la ruralité ? Nombreux thèmes abordés dans cette exposition qui donne la parole aux habitants info-salagon@le04.fr +33 4 92 75 70 50 http://www.musee-de-salagon.com/bienvenue-a-salagon.html Mane

