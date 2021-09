Exposition HABATA, immersion virtuelle dans le quotidien de nos ancêtres Maison de l’Archéologie, 17 septembre 2021, Dainville.

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’Archéologie

L’exposition « HABATA, immersion virtuelle dans le quotidien de nos ancêtres » est un voyage à travers l’habitat aux Âges des Métaux (2 500 à 250 avant notre ère) dans les Hauts-de-France, conçu par une équipe d’archéologues-chercheurs, spécialistes de cette période. Grâce aux découvertes réalisées lors d’opérations de fouilles, il est désormais possible d’offrir à tous une meilleure représentation de la vie des femmes et des hommes pendant les deux millénaires ayant précédé les Gaulois. Cet événement est l’occasion de valoriser les recherches archéologiques les plus récentes par la présentation d’une sélection d’objets mis au jour dans la région, mais également grâce à l’utilisation des nouvelles technologies : un dispositif innovant de réalité virtuelle permet aux visiteurs de pénétrer dans une maison de l’âge du bronze et d’y observer ses habitants dans leurs activités quotidiennes. _Exposition réalisée par le Département du Pas-de-Calais (Direction de l’Archéologie), l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’Université de Lille et le laboratoire Halma – UMR 8164 (CNRS, ULille, MCC), avec la collaboration de la DRAC Hauts-de-France Service régional de l’archéologie, le soutien de la Direction Culture de l’Université de Lille et de l’institut universitaire de France._

Entrée libre, soumise à la réglementation sanitaire en vigueur dans les lieux accueillant du public

Maison de l’Archéologie Rue de Whitstable – 62000 Dainville Dainville Pas-de-Calais



